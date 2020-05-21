تقرير: كافاني إلى أتليتكو مدريد لن تتم.. وإنتر في الصورة

الخميس، 21 مايو 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

أخبر الأوروجوياني إدينسون كافاني نادي أتليتكو مدريد الإسباني أن اتفاقه معهم أصبح غير ساريا، ويفضل الانتقال لصفوف إنتر الإيطالي.

إدينسون كافاني

النادي : باريس سان جيرمان

المهاجم المخضرم سيصبح لاعبا حرا عقب نهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان كافاني قريبا من الانتقال لصفوف الروخيبلانكوس واتفق معهم لكن حسب شبكة "ميدياسيت" الإيطالية فأنه اتصل بـ دييجو سيميوني مدرب أتليتكو وأخبره بأن الصفقة لن تتم.

أخبار متعلقة
رسميا - لن يذهب إلى إنتر.. جيرو يجدد تعاقده مع تشيلسي بايرن يعلن عن "كأس التضامن الأوروبي" مع ريال مدريد وإنتر تقارير: إنتر يتفق مع ميرتينز.. ومهلة لبيع بيريشيتش لـ بايرن ميونيخ حازم إمام يكشف لـ في الجول ما قاله كوبر عن سبب عدم إشراك رونالدو كثيرا مع إنتر

ويُقيم كافاني حلولا أخرى، إذ يعد إنتر من أبرز المهتمين بضمه بعدما أشارت تقارير إلى فشل انتقال البلجيكي دريس ميرتينز لصفوف النيراتزوري.

وأضاف التقرير أن كافاني سيطلب 8 مليون يورو كراتب سنوي، بعدما كان يتقاضى 12 مليون يورو بقميص الفريق الباريسي.

وسبق أن لعب كافاني بقميص باليرمو ونابولي في إيطاليا قبل عودته مجددا للدوري الإيطالي.

الأوروجوياني البالغ 33 عاما سجل 200 هدفا وأصبح الهداف التاريخي للنادي الباريسي خلال 7 مواسم.

ولا زال إنتر يبحث عن مهاجم يعوض رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المحتمل لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية

طالع أيضا:

"لاعبو ساوثامبتون لا يمررون الكرة لـ ماني"

اختفوا في ظروف غامضة - سعيد عبد العزيز.. "مدفعجي" المحلة صاحب

بيان رسمي - رابطة الكرة الإنجليزية تعلن موقف الهبوط والصعود

اللجنة الأولمبية: "كورونا مستمر لـ2020 على الأقل"

أبطال في الجول - تهاني طوسون.. أسطورة الكرة الطائرة

كافاني إنتر باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
عفروتو: كورونا حرمني من اللعب في أوزبكستان.. ورفضت الزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: كافاني إلى أتليتكو مدريد لن تتم.. وإنتر في الصورة 16 دقيقة | أوروبا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لن نضم صفقات كثيرة للموسم المقبل 37 دقيقة | الدوري المصري
"لاعبو ساوثامبتون لا يمررون الكرة لـ ماني" ساعة | أوروبا
اختفوا في ظروف غامضة - سعيد عبد العزيز.. "مدفعجي" المحلة صاحب أزمة التوقيع لـ الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا - صن داونز يعلن تجديد تعاقد موسيماني لمدة 4 مواسم 2 ساعة | إفريقيا
بيان رسمي - رابطة الكرة الإنجليزية تعلن موقف الهبوط والصعود للموسم الجاري 2 ساعة | أوروبا
اللجنة الأولمبية: النشاط الرياضي سيعود.. "كورونا مستمر لـ2020 على الأقل" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا
قد ينال إعجابك