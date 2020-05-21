تقرير: كافاني إلى أتليتكو مدريد لن تتم.. وإنتر في الصورة

أخبر الأوروجوياني إدينسون كافاني نادي أتليتكو مدريد الإسباني أن اتفاقه معهم أصبح غير ساريا، ويفضل الانتقال لصفوف إنتر الإيطالي.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان

المهاجم المخضرم سيصبح لاعبا حرا عقب نهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان كافاني قريبا من الانتقال لصفوف الروخيبلانكوس واتفق معهم لكن حسب شبكة "ميدياسيت" الإيطالية فأنه اتصل بـ دييجو سيميوني مدرب أتليتكو وأخبره بأن الصفقة لن تتم.

ويُقيم كافاني حلولا أخرى، إذ يعد إنتر من أبرز المهتمين بضمه بعدما أشارت تقارير إلى فشل انتقال البلجيكي دريس ميرتينز لصفوف النيراتزوري.

وأضاف التقرير أن كافاني سيطلب 8 مليون يورو كراتب سنوي، بعدما كان يتقاضى 12 مليون يورو بقميص الفريق الباريسي.

وسبق أن لعب كافاني بقميص باليرمو ونابولي في إيطاليا قبل عودته مجددا للدوري الإيطالي.

الأوروجوياني البالغ 33 عاما سجل 200 هدفا وأصبح الهداف التاريخي للنادي الباريسي خلال 7 مواسم.

ولا زال إنتر يبحث عن مهاجم يعوض رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المحتمل لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

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