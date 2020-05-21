كلوب يتذكر ما حدث قبل 46 عاما مع عودة ليفربول للتدريبات

تذكر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يومه الدراسي الأول مع عودة فريقه للتدرب لأول مرة منذ مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا.

فقد صوتت أندية الدوري الإنجليزي لصالح بروتوكول العودة والذي يتيح التدريب في مجموعات صغيرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وبالفعل شهد يوم الأربعاء عودة الريدز للتدريبات.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "بدأ الصباح بشكل جيد بالفعل، لقد استيقظت في وقت أبكر من المعتاد، ثم أدركت أنه اليوم الأول".

وأضاف "شعرت أنه مثل اليوم الأول في المدرسة. بالنسبة لي، حدث ذلك قبل 46 عامًا، لكن لابد أنه كان مشابهًا".

وأكمل "قدت سيارتي إلى ميلوود وسعدت حقًا برؤية جميع الأولاد. وهي بداية جيدة، أود أن أقول. يبدو الجميع في حالة معنوية جيدة".

وتابع "الطقس رائع هنا في ميلوود وكل شيء مجهز لنا. جميع الطرق ذات الاتجاه الواحد عبر المنطقة بأكملها ويتم إعداد كل شيء وتعيينه. نحن على استعداد للعمل مرة آخرى وكان من الرائع حقًا العودة".

ويسابق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الزمن لاستكمال الموسم الحالي من الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها استعدادا لاستئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن سيتي وتتبقى له 9 مباريات.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وعادت الأندية للتدريبات في إيطاليا وإسبانيا.

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