تيليجراف: تشيلسي يسمح لكانتي بالغياب عن التدريبات بسبب مخاوفه من فيروس كورونا

الخميس، 21 مايو 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

نجولو كانتي

سمح نادي تشيلسي للاعبه نجولو كانتي بالغياب عن اليوم الثاني لتدريبات الفريق اللندني بعد العودة، وذلك بسبب مخاوف الدولي الفرنسي وقلقه حيال صحته. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

ومنح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإذن للاعبه من أجل تخوف كانتي على صحته وسلامته بسبب الوضع الحالي في المملكة البريطانية.

وعانى كانتي من أزمة صحية في مارس 2018 حينما سقط مغشيا عليه أمام زملائه في تدريبات الفريق.

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ولم تظهر الفحوصات وقتها أي مشاكل في القلب، لكنه غاب عن المباراة التي تبعت تلك الواقعة.

وكان شقيق اللاعب صاحب الـ29 عاما، نياما، قد توفي قبل كأس العالم 2018 إثر أزمة قلبية.

وتفهم مجلس إدارة تشيلسي ولامبارد مشاعر كانتي وخوفه الكبير من العودة للتدريبات، ومنحوه الدعم الكامل بأنهم سيجعلون مركز تدريبات الفريق آمنا بأفضل شكل ممكن.

ولم يتم توضيح موعد عودة كانتي إلى تدريبات فريقه الجماعية مرة أخرى.

وتأتي مخاوف كانتي بعد تصريحات لتامي أبراهام زميله في الفريق الذي تحدث عن قلقه إزاء الفيروس خاصة وأن والده يعاني من الربو ويخشى عليه من خطر العدوى.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أقرت بعودة الفرق إلى التدريبات الجماعية بعد تصويت الأندية على أن يتدرب اللاعبون في مجموعات صغيرة من خمسة لاعبين.

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