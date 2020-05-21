كابيللو: هالاند سيتألق لو لعب بجوار صلاح وماني في الدوري الإنجليزي

الخميس، 21 مايو 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

هالاند

يتوقع فابيو كابيللو المدرب الإيطالي المخضرم أن يتألق إرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في حالة الانتقال للدوري الإنجليزي مع فريق مثل ليفربول.

إيرلينج هولاند

النادي : بوروسيا دورتموند

ليفربول

المهاجم النرويجي الشاب ترك سالزبورج النمساوي يناير الماضي وانضم لدورتموند لينفجر مع الأخير في الدوري الألماني.

وقال كابيللو في تصريحات لإذاعة إسبانية: "هالاند قوي للغاية، ويتحرك بشكل جيد بالنظر إلى طوله الفارع".

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وأضاف مدرب إيطاليا وإنجلترا السابق "نعم يفتقد لبعض الجوانب المهارية لكن سرعته رائعة وحسه التهديفي مميز للغاية".

وتابع "أعتقد أنه سيتألق في الدوري الإنجليزي مع فريق مثل ليفربول بجوار لاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني".

هالاند لم يتوقف عن التسجيل رغم توقف كرة القدم لشهرين بسبب فيروس كورونا، فقد سجل هدفا في فوز فريقه على شالكة برباعية نظيفة في عودة الدوري الألماني هذا الأسبوع.

أما الثنائي صلاح وماني فعاد لتدريبات فريقه يوم الأربعاء تمهيدا للعودة المنتظرة للدوري الإنجليزي الشهر المقبل.

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