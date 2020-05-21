ماجواير: إجراءات الفحص تبعث الطمأنينة بعد عدة أشهر غريبة

الخميس، 21 مايو 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

قال هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد إن إجراءات السلامة المتبعة تبعث الطمأنينة على اللاعبين، مشيرا إلى أن الأشهر الأخيرة كانت غريبة للغاية. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح ماجواير: "الأمر يبدو منظما للغاية، خضعنا جميعنا خضع للفحص حينما أتينا، لذا كل من في غرفة الملابس نضمن سلامتهم لأنه فحوصهم جاءت سلبية".

وأضاف "وكل صباح سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول أرض التدريبات، لذا بكل وضوح كل شيء جيد".

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وواصل "لدينا كذلك تطبيق عبر الهاتف نملأ خلاله البيانات إن شعرنا بأي أعراض على مدار اليوم".

وأتم "من الرائع العودة للاجتماع مع زملائي مرة أخرى، حتى ولو كان هناك تباعدا اجتماعيا، لقد كانت أشهر غريبة مؤخرا، لكن هناك بروتوكول نتبعه".

وكانت أندية الدوري قد عادت للتدريبات منذ يوم الثلاثاء بعد قرار من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الأندية. على أن يتدرب اللاعبون في مجموعات منفصلة من خمسة لاعبين لكل مجموعة.

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