رسميا - ويلي كاباييرو يجدد تعاقده لموسم آخر مع تشيلسي

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 18:30

كتب : FilGoal

ويلي كاباييرو - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد تعاقد الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو لموسم آخر.

النادي الإنجليزي أعلن تمديد تعاقد الحارس لموسم آخر بعدما خاض 9 مباريات الموسم الجاري تحت قيادة فرانك لامبارد.

كاباييرو قال لموقع البلوز الرسمي: "أنا سعيد للغاية لإعلان التجديد، إنه لشرف أن أكون جزءا من عائلة تشيلسي، وأحد من أهم الفرق التاريخية في الدوري الإنجليزي".

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وتابع الأرجنتيني "إنه وقت صعب على الجميع في الوقت الحالي لذا أشعر بأنني محظوظ بهذه الفرصة وأقدرها حقا، أريد أن أشكر زملائي في الفريق لمساعدتي في أن أقدم أفضل ما لدي وأريد أن أشكر الرئيس والنادي لتمديد عقدي".

وأتم " متأكد من أنهم سيستمرون في المطالبة بأقصى ما لدي وسأنافس بنفس الطاقة كالعادة. أنا سعيد جدا".

بينما علق فرانك لامبارد المدير الفني للفريق اللندني: "أثق في ويلي، إنه يتدرب ببراعة وهو محترف عظيم. دخل الفريق في وقت سابق من هذا العام وأظهر جودته، وتجربته لا تقدر بثمن في غرفة الملابس. يسعدني أنه سيكون معنا الموسم المقبل".

الحارس البالغ 38 عاما انضم في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي وخاض 31 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 11 بجميع المسابقات.

وتوج مع البلوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

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