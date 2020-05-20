محامي التوأم يطلب تحويل رئيس المصري إلى لجنة الانضباط رسميا

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 16:52

كتب : أيمن عيد

الصور من الموقع الرسمي للنادي المصري

تقدم محامي التوأم حسام وإبراهيم حسن مدربا النادي المصري السابق، بطلب إلى اتحاد الكرة لتحويل سمير حلبية رئيس المصري إلى لجنة الانضباط.

وتقدم المحامي بشكوى إلى اتحاد الكرة، مقدمة بأسماء حسام حسن، وإبراهيم حسن، وطارق سليمان مدرب المصري السابق.

تأتي الشكوى بسبب لجوء سمير حلبية رئيس المصري إلى المحاكم المدنية في خلافه مع الجهاز الفني.

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كان مجلس المصري قد رفع دعوى قضائية ضد الجهاز الفني السابق للنادي المصري، يطالبهم فيها بالحصول على مبلغ 5 مليون جنيه.

يذكر أن اتحاد الكرة صرح في وقت سابق لـFilGoal.com بخطأ لجوء المصري إلى المحاكم المدنية ضد حسام وإبراهيم حسن. (طالع التفاصيل)

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