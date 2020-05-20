رسميا – إلغاء الدوري الأوغندي وتتويج فايبرز.. وهبوط حامل اللقب

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 16:40

كتب : محمد عبد العظيم

فايبرز الأوغندي

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم إلغاء الدوري المحلي بسبب تفشي فايروس كورونا في البلاد.

كما أعلن تتويج فايبرز بعد تصدره ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن كمبالا سيتي وقبل نهاية الدوري بـ 5 جولات.

فسر الاتحاد الأوغندي سبب قرار إلغاء الموسم الكروي هو لعب 75% من الموسم كذلك موافقة الأندية على القرار بعد رفضها استكمال الدوري بسبب زيادة تكاليف الإجراءات الاحترازية مع إلغاء دوري السيدات ودوري الشباب.

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كما تقرر هبوط أندية برولين حامل اللقب الموسم الماضي وتوور يونايتد والمارونز للدرجة الثانية بعد احتلالهم للمراكز الثلاثة الأخيرة في ترتيب الدوري وصعود ناديي مايدا ويو بي دي إف من الدرجة الثانية.

بينما ستقام دورة مجمعة بين 4 أندية قبل بداية الموسم الجديد لحسم صاحب البطاقة الثالثة في التأهل للدوري الممتاز.

وبخصوص بطولات إفريقيا قرر الإتحاد مشاركة نادي فايبرز في دوري ابطال إفريقيا بصفته صاحب المركز الأول ومشاركة كمبالا سيتي في الكونفدرالية الإفريقية بصفته صاحب المركز الثاني.

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