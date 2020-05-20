بسبب قصة شعر.. توتنام يحقق مع سيرجي أورييه

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 15:57

كتب : FilGoal

سيرجي أورييه - توتنام - أولمبياكوس

يحقق نادي توتنام في سلوك مدافعه سيرجي أورييه بعدما شارك صورة له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يبدو خرقا لقواعد الإغلاق في بريطانيا للمرة الثالثة. وذلك في بيان رسمي.

وجاء بيان النادي كذلك: "نحن نحقق في الظروف الخاصة بالواقعة وملابساتها".

وواصل "سنتعامل مع الحادثة بطريقة مناسبة".

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صاحب الـ27 عاما واجه نفس المشكلة مرتين سابقتين في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما خرق قواعد التباعد الاجتماعي لأكثر من مرة، الأولى لكي يركض مع صديق والثانية لكي يتدرب مع زميله موسى سيسوكو.

أورييه كان مجبرا على الاعتذار خلال المرتين الماضيتين، لكن يبدو أنه سيتم عقابه هذه المرة، بعد أن صور نفسه مع أحد مصففي الشعر أثناء حلاقة شعره.

وانتقد نادي توتنام أكثر من مرة بسبب خرق لاعبيه ومدربه جوزيه مورينيو لقواعد الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

إذ ظهر مورينيو في أحد الحدائق يقوم بتدريب تانجاي ندومبيلي، فيما ظهر الثنائي دافينسون سانشيز وريان سيسينيون يركضان سويا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت بعد تصويت الأندية أن تعود التدريبات الجماعية للفرق بشروط محددة بداية من يوم الثلاثاء، على أن يتدرب اللاعبون في مجموعات من خمسة لاعبين فقط.

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