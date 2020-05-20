بشكتاش يعلن سلامة الجميع من فيروس كورونا

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

أعلن نادي بشكتاش الذي يضم الدولي المصري محمد النني شفاء طاقم الفريق بالكامل من فيروس كورونا.

النادي التركي كشف الأسبوع الماضي إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا، بين لاعبين أو إداريين أو جهاز فني، دون الكشف عن هويتهم.

كما كشف النادي عن إصابة رئيس النادي أحمد نور بفيروس كورونا أيضا.

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وأفاد بشكتاش في بيان جديد جاء على النحو التالي:

"هذا الأسبوع تم إجراء اختبار فيروس كورونا جديد لجميع لاعبي كرة القدم لدينا والأجهزة الفنية والموظفين".

"تم الكشف عن سلبية كل النتائج بما فيهم الـ8 أشخاص الذين تم الإعلان عن إيجابية نتائج فحوصاتهم الأسبوع الماضي".

وأوضح النادي خلال الأسبوع الماضي أن عملية العلاج للأشخاص الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية بدأت على الفور تماشيا مع الإجراءات المتبعة.

وكان علاء نظمي وكيل محمد النني قد أعلن سلامة اللاعب من فيروس كورونا من قبل في تصريحات لـFilGoal.com من هنا.

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