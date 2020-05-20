كلوب: سمحوا لنا بالخروج من منازلنا بسبب طبيعة عملنا فقط.. ونحرص على سلامة الجميع

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

كلوب

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن عودة كرة القدم ستكون خطوة لعودة الحياة بشكل عام لمجاريها كما كانت قبل انتشار فيروس كورونا.

وصرح كلوب لموقع ناديه: "كان هناك ذلك الاجتماع الذي ناقشنا خلاله بعض المسائل مع رابطة الدوري الإنجليزي وتم إعلامنا فيه بالبروتوكول الطبي الذي يجب على الجميع اتباعه.

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وأردف "بالطبع كانت هناك آراء مختلفة، ولا شك أننا جميعًا نحرص على صحة وسلامة اللاعبين والعاملين بالأندية، ولكن أعتقد أننا يمكننا الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراء التحاليل باستمرار".

كلوب قاد يوم الأربعاء أول تدريب لليفربول منذ مارس الماضي بعدما صوتت أندية الدوري الإنجليزي لصالح بروتوكول العودة والذي يتيح التدريب في مجموعات صغيرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف مدرب الحمر "ها هي ألمانيا قد عاد الدوري فيها، كان هناك عدد من المصابين الذين تعافوا ويلعبون مع أنديتهم الآن، وعندما تم إجراء التحاليل، أظهرت النتائج إصابة 10 أو 12 لاعبًا فقط. سيظل الوضع صعبًا بعض الشيء بالنسبة للاعبين، لأن إجراءات الغلق لم يتم إلغائها بعد".

وتابع "في إنجلترا لن يكون هناك مجال لتغيير الملابس، فسنحضر جميعًا بملابسنا إلى ملعب التدريب ونجري الحصة التدريبية ونذهب إلى منزلنا مباشرة. إذا تساقطت الأمطار، سيكون هناك مكان مخصص لتبديل الملابس ولكن دون استحمام، ثم سيذهب كل منا إلى المنزل لغسل المتعلقات هناك وما إلى ذلك. الحياة لم تعد إلى طبيعتها بعد، وسيسمح لنا بالخروج من منازلنا بسبب طبيعة عملنا فقط".

وأوضح المدرب الألماني "فيما يخص بقية الأمور الأخرى، فسيسري علينا ما يسري على الجميع. أتمنى أن تسير الأمور في إنجلترا كما سارت في ألمانيا".

واستمر "من المهم عودة بعض النشاطات بشكل تدريجي عندما تسمح الظروف بذلك، والأمر برمته يتوقف على التوقيت المناسب. أعتقد أن عودة النشاط الكروي في إنجلترا سيكون خطوة على طريق عودة بعض النشاطات الأخرى، ومرة أخرى أؤكد على أن الشيء الأهم هو التعامل مع الوباء بشكل صحيح والتأكد من سلامة الجميع والبقاء في المنزل لأطول وقت ممكن".

وأكمل "في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ في التفكير في المستقبل، وهذه تعد خطوة صغيرة إلى الأمام. على الصعيد الشخصي، كانت الفترة الماضية مفيدة لي بشكل كبير لأني أحب المكوث في المنزل مع زوجتي، ولكني مدرب في النهاية وأريد أن أقوم بعملي مع اللاعبين أيضًا".

وأتم "الآن سيكون متاحًا لي العمل مع مجموعات صغيرة منهم، لذا لم أطيق الانتظار حتى عدت إلى ميلوود من جديد".

ويسابق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الزمن لاستكمال الموسم الحالي من الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها استعدادا لاستئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن سيتي وتتبقى له 9 مباريات.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وعادت الأندية للتدريبات في إيطاليا وإسبانيا.

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