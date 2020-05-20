كلوب: أنا في قمة سعادتي.. سنتدرب بهذا الشكل خلال الأيام المقبلة

من يشعر بالسعادة في عالم كرة القدم حاليا أكثر من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول؟ فالمدرب الألماني تنفس الصعداء بقرارات اقتراب عجلة الدوري الإنجليزي من الدوران مجددا.

مقر تدريبات حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ميلوورد شهد عودة نجوم الريدز للتدريبات في مجموعات صغيرة يوم الأربعاء، تمهيدا لعودة الدوري المتوقعة في يونيو المقبل.

وتحدث كلوب الذي يقترب من اقتناص لقب الدوري الإنجليزي رسميا في حالة استكمال المسابقة عن عودة لاعبيه للتدريبات لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا.

كل ما يلي على لسان كلوب في حواره مع موقع ناديه:-

"أنا في قمة سعادتي. أنا سعيد للغاية أننا سنعود إلى ميلوود لنجري حصص تدريبية في مجموعات صغيرة وما إلى ذلك. سيكون أمرًا مرهقًا بالنسبة للمدربين، لأنه سيتعين عليهم إجراء عدد كبير من الحصص التدريبية بالنظر إلى أن كل حصة ستضم عدد محدود من اللاعبين، ولكننا حصلنا على راحة طويلة، لذا لا مشكلة في ذلك".

"ربما سنستطيع العودة إلى التدريبات الجماعية قريبًا. قلت من قبل إننا لا نريد أن نتعجل الأمور، وأعتقد أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح الآن".

"سيكون هناك حارس مرمى وأربعة لاعبين أو حارس وخمسة لاعبين في كل حصة تدريبية، وبالنظر إلى حجم الملعب، فيسكون بوسعهم القيام بأشياء كثيرة".

"فيما يتعلق بالجانب البدني، فجميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة. سيكون عليهم فقط العودة لارتداء أحذية كرة القدم والنزول إلى الملعب ولمس الكرة. أعتقد أن الأمر سيكون أشبه بالعودة من الإصابة".

"عادة ما يكون اللاعبون في حالة بدنية ممتازة بعد التعافي من الإصابة، وقد يستطيعون الركض لمسافات طويلة، ولكن عندما يتعلق بالأمر بلعب الكرة، فالوضع يختلف قليلًا ويحتاجون لبعض الوقت للتكيف من جديد. هكذا هو الحال، وسنتعامل مع الأمر بصورة تدريجية، أنا أتطلع بشدة للعودة".

"سيقتصر الأمر في الحصص التدريبية بالمرحلة الأول على تكيف اللاعبين من جديد مع الملعب والأحذية والكرة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى بعض التدريبات على التمرير. لن تكون هناك أي التحامات بكل تأكيد، إنها جزء أساسي في كرة القدم، ولكن الوقت الحالي ليس مناسبا".

"أؤكد لكم أن جميع اللاعبين متحمسين للعودة أيضًا. لقد توقف النشاط منذ فترة طويلة، ولكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح الآن، وردة فعل اللاعبين عند علمهم بهذه الأخبار الجديدة كانت إيجابية للغاية. أعتقد أن عودة النشاط الكروي من جديد سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة لنا وللجماهير على حد سواء".

ويسابق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الزمن لاستكمال الموسم الحالي من الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها استعدادا لاستئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن سيتي وتتبقى له 9 مباريات.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وعادت الأندية للتدريبات في إيطاليا وإسبانيا.

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