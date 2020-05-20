تقرير جنوب إفريقي: مهاجم أورلاندو بايرتس على رادار الزمالك

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 13:09

كتب : FilGoal

جاستين شونجا - من موقع ذا سيتيزن الجنوب إفريقي

قال تقرير جنوب إفريقي إن مهاجم فريق أورلاندو بايرتس، الزامبي جاستين شونجا، على رادار الزمالك.

وأشار تقرير صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب إفريقية إن شونجا يحظى بمتابعة فريق ريم الفرنسي، ولكن عدم مشاركته كثيرا هذا الموسم قبل التوقف تسببت في صعوبة إتمام الصفقة.

ولكن التقرير أوضح أن الزمالك يراقب شونجا، وأن اللاعب قد يرحل عن جنوب إفريقيا تجاه شمال القارة.

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ويملك الزمالك من الأجانب المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والتونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كابونجو كاسونجو.

شونجا يبلغ من العمر 23 عاما ويلعب لأورلاندو منذ عام 2017، وسجل معهم 16 هدفا وصنع مثلهم في 77 مباراة.

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