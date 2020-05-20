داني روز: يعاملونا كفئران تجارب.. لن أخاطر بصحتي للترفيه عن الناس

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 12:07

كتب : FilGoal

داني روز - نيوكاسل

واصل داني روز لاعب توتنام المعار إلى نيوكاسل يونايتد الوقت رفض فكرة استئناف التدريبات ومباريات كرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا.

داني روز

النادي : نيوكاسل يونايتد

الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي متوقف منذ شهر مارس الماضي لكن الحكومة البريطانية منحت الضوء الأخضر لاستئنافه في يونيو المقبل، ثم وافقت كل أندية المسابقة الـ20 على استئناف التدريبات هذا الأسبوع في مجموعات صغيرة، تمهيدا لعودة الدوري.

وقال روز في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "أتمنى بشدة عودة كرة القدم، أعلم أن هناك من يعاني أكثر بسبب الفيروس بشكل أسوأ مني بكثير".

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وأضاف "الناس يقترحون علينا العودة إلى كرة القدم، مثلنا مثل خنازير غينيا أو فئران التجارب. سنقوم بتجربة هذه المرحلة ونرى ما إذا كانت تعمل أم لا".

وأردف "يمكنني فقط تخيل الناس في منازلهم يقولون، حسناً.. إنهم يكسبون مبالغ ضخمة من المال لذا يجب أن يعودوا".

وتابع "قد أخاطر بصحتي للترفيه عن الناس وهذا شيء لا أريد أن المشاركة فيه بكل صراحة".

النقاش مستمر بين رابطة الدوري الإنجليزي وأندية المسابقة حول إمكانية استئناف البطولة.

وتوقف الدوري الإنجليزي بعد الجولة 29 ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

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