تقرير مغربي يكشف: اقتراح لإقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كدورة مجمعة

الأربعاء، 20 مايو 2020 - 11:27

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف تقرير مغربي عن اقتراح أمام لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لاستكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال تقرير جريدة المنتخب إن كاف يجهز اقتراحا، قبل اجتماعه يوم 28 مايو، بين الرجاء والوداد المغربيين والأهلي والزمالك المصريين، لإقامة نصف النهائي عبر 4 مباريات (ذهاب وعودة) في دولة واحدة على شكل دورة مجمعة، لتفادي تعقيدات الطيران المعلق بسبب فيروس كورونا.

وأشارت جريدة المنتخب أن المقترح سيحقق "التنافس العادل وتكافؤ الفرص بين كل هذه الفرق، والغاية بطبيعة الحال تجاوز الصعوبات التي تطرحها تواريخ إقامة المباريات الأربع والتي صارت تمثل لأحمد أحمد بحسب ذات المصادر المنقذ الوحيد لماء وجه كاف الذي تعرض لانتكاسة مالية كبيرة ويراهن على هذه المسابقة لربح بعض الإيرادات".

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وأتم التقرير أنه "في حال بلغ الوداد والرجاء النهائي أو الزمالك والأهلي من الجانب المصري، فإن التوجه هو أن يحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء أو ملعب القاهرة بمصر المباراة النهائية للمسابقة باتفاق الأطراف المعنية بطبيعة الحال".

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

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