محمد صلاح يختار أصعب مباراة في مسيرته.. وسر احتفاله بهدف نهائي الأبطال

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن أصعب مباراة لعبها في مسيرته الكروية حتى الآن.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال محمد صلاح عبر بث مباشر مع فودافون: "أصعب مباراة لعبتها في حياتي كانت ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018".

وأضاف "صعوبة المباراة كانت بسبب ضرورة الفوز للتأهل لكأس العالم بعد غياب منتخب مصر عنه لمدة 28 سنة وفي حضور أكثر من 70 ألف مشجعا".

أخبار متعلقة
نور الشربيني لـ خيمة في الجول: ما فعله أهلي يبرهن على قوة علاقتي بـ الوليلي آس: برازيلي سابع في بيرنابيو؟ ريال مدريد ينتقل للخطة "ب" لتدعيم دفاعه تقرير: أرسنال يستهدف جناح ليفركوزن هدف لا ينسى - أسامة حسني و"قيلولة الثلاث ثواني" التي حسمت قمة 4-3 التاريخية

وانتقل للكشف عن سر احتفاله بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: "ابنتي مكة طلبت مني الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجلت هدفا في المباراة".

وأتم تصريحاته "لذلك عندما سجلت الهدف احتفلت مثلما طلبت مني".

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام توتنام في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – تمديد عقد سعد سمير

تقرير: هدف الأهلي والزمالك يقترب من الدوري الفرنسي

إصابة 6 أشخاص في 3 أندية إنجليزية بفيروس كورونا

اختفوا في ظروف غامضة - عمرو عادل

أبطال في الجول - إبراهيم حمدتو

ليفربول محمد صلاح منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: لا بيع أو إعارة للاعبي الفريق وعلى رأسهم باهر المحمدي 12 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح يختار أصعب مباراة في مسيرته.. وسر احتفاله بهدف نهائي الأبطال 34 دقيقة | المحترفون
نور الشربيني لـ خيمة في الجول: ما فعله أهلي يبرهن على قوة علاقتي بـ الوليلي 44 دقيقة | رياضات أخرى
آس: برازيلي سابع في بيرنابيو؟ ريال مدريد ينتقل للخطة "ب" لتدعيم دفاعه 56 دقيقة | أوروبا
تقرير: أرسنال يستهدف جناح ليفركوزن ساعة | الدوري الإنجليزي
هدف لا ينسى - أسامة حسني و"قيلولة الثلاث ثواني" التي حسمت قمة 4-3 التاريخية 2 ساعة | تقرير في الجول
وعدان وأسطورة.. ليكن 19 مايو عيدا لقصص الوفاء الإيطالية 2 ساعة | تقرير في الجول
تقرير: فان بوميل يسعى لتدريب ميلان 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 3 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 4 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي
قد ينال إعجابك