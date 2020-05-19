تقرير: أرسنال يستهدف جناح ليفركوزن

دخل موسى ديابي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني ضمن اهتمامات أرسنال الإنجليزي تمهيدا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

موسى ديابي النادي : باير ليفركوزن أرسنال

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن اللاعب الشاب من ضمن الأهداف المحتملة للمدرب ميكيل أرتيتا في أرسنال.

وبسبب ظهوره بمستوى جيد مع فريقه تسعى عدة أندية أخرى لضم موسى ديابي مثل بوروسيا دورتموند.

وقد يصل سعر موسى ديابي إلى 26 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكره الموقع الفرنسي.

اللاعب الفرنسي الشاب البالغ من العمر 20 عاما، تألق في موسمه الأول في الدوري الألماني وسجل 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة مع فريقه في مختلف البطولات.

وانضم ديابي لصفوف ليفركوزن بداية الموسم الجاري قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتبقى في تعاقده مع النادي الألماني 4 مواسم.

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