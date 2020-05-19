المنياوي لـ في الجول: لن أعود للعمل الإداري مرة أخرى

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 17:53

كتب : ياسر الشريف

صبري المنياوي المدير الفني للمصري

شدد صبري المنياوي مدير الكرة السابق في النادي الإسماعيلي على عدم عودته للعمل الإداري مرة أخرى في مجال كرة القدم.

وأعلن الإسماعيلي قبل أيام إعفاء صبري المنياوي من منصبه بسبب توقف نشاط كرة القدم.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "سأعود للعمل في كرة القدم مرة أخرى ولكن في الناحية الفنية وليست الإدارية".

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وأضاف "أقبل العمل الإداري في الإسماعيلي فقط لأنني لا يمكنني رفض أي عمل داخل النادي".

وأكمل "توقف النشاط الكروي كان له آثار سلبية على كافة عناصر اللعبة".

وأتم تصريحاته "علاج آثار توقف الدوري ليحتاج لوقت طويل وأرى أن استكمال المسابقة أمر صعب للغاية ومن الأفضل الإعلان عن إلغاء الموسم الجاري والبدء في الاستعداد للموسم الجديد".

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