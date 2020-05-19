خالد بيومي يكشف: في تلك الحالة سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة

لم يغلق خالد بيومي، الباب أمام إمكانية ترشحه في الانتخابات القادمة لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

قال بيومي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "إذا انطبقت علي شروط اللائحة، سأترشح رئيسا لاتحاد الكرة، لماذا لا؟".

وأضاف "لا توجد لدي أدنى مشكلة في الترشح، والعمل من أجل الصالح العام، لابد من وجوه جديدة وأن يدار الاتحاد بنفس اللجان التي تنظم عمل الاتحاد الدولي".

وواصل "قديما كان اتحاد الكرة يدار من نادي هليوبوليس، والآن القرارات تصدر من نادي الصيد".

وأشار خالد بيومي "لدي خبرة سابقة بالعمل في مجلس إدارة الإسماعيلي لمدة عام، رغم أنني لم أمارس كرة القدم".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "أدعم ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الإفريقي، ولا مانع من ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصري ولكن هل تتكرر المشاكل التي ظهرت تحت قيادته في السنوات الأخيرة؟".

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