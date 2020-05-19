بايرن يعلن عن "كأس التضامن الأوروبي" مع ريال مدريد وإنتر

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن إقامة "كأس التضامن الأوروبي" بينه وريال مدريد وإنتر ميلان، في عام 2021 حينما يكون من الآمن فتح الاستادات وخوض المباريات بجماهير.

وصرح كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن قائلا: "فيروس كورونا ضرب أوروبا بقوة كبيرة".

وأضاف "نجحنا في تأسيس علاقات جيدة مع العديد من الأندية من خلال عدد كبير من مباريات دوري الأبطال، ولدينا صداقات مع بعضهم".

وواصل "رغم كل المعاناة والمشاكل كنا محظوظين في ألمانيا لامتلاكنا نظام صحي سهل، تماسكنا في تلك الأزمة".

وأكمل "لدينا علاقة جيدة جدا مع دول مثل إيطاليا وإسبانيا وتلك أحد أفضل وجهاتنا لقضاء الإجازات".

وتابع "سندعو 5 آلاف طبيب وممرض إلى أليانز أرينا لحضور مباراتنا ضد ريال مدريد".

وأردف "الأندية الثلاثة ترغب في إظهار تماسكنا لهؤلاء الأبطال واحترامنا والعرفان لما قدموه".

وأتم "الأندية الثلاثة ترغب في عكس رسالة التضامن والأخوة بين الجميع في أوروبا".

الأندية الثلاثة ستخوض المباريات الثلاث بينها في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

إنتر ميلان سيستضيف بايرن ميونيخ ثم يتوجه إلى إسبانيا لملاقة ريال مدريد، فيما يستضيف العملاق البافاري نظيره الملكي الإسباني.

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