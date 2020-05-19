ثاني إصابة عضلية بفريق نابولي بعد العودة للتدريبات

انضم فابيان رويز لاعب وسط نابولي إلى زميله كوستاس مانولاس بعد التعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات.

فابيان رويز النادي : نابولي نابولي

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن فابيان رويز عانى من مشكلة عضلية خلال التدريبات وسيتم مراقبة حالته.

وأوضح التقرير أن إصابة رويز مماثلة لما تعرض له مانولاس منذ أيام مع بداية التدريبات.

واستأنفت الأندية الإيطالية تدريباتها من جديد بعد فترة توقف مع الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

وكان نابولي قد كشف عن مخاوفه من تأثير الغياب لمدة شهرين كاملين بسبب الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وتعتبر تلك هي الإصابة الثانية بفريق نابولي خلال 10 أيام منذ العودة للتدريبات.

ولم يتحدد الموعد النهائي لاستئناف مسابقة الدوري الإيطالي حتى الآن لكن ذلك لن يكن قبل منتصف يونيو.

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