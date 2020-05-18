مدافع فيورنتينا يكشف: أصبت بالكورونا لمدة 60 يوما

كشف مارتن كاسيريس مدافع فيورنتينا عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا لمدة شهرين دون علمه.

مارتين كاسيريس النادي : فيورنتينا

ويعتبر كاسيريس أحد اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في نادي فيورنتينا.

وأعلن كاسيريس تعافيه من الفيروس أخيرا بعد شهرين من إصابته.

وقال كاسيريس عبر إنستجرام من خلال الفيديو: "في البداية شعرت بشيء ما في رئتي".

وأضاف "كنت مصابا بفيروس كورونا واستمر داخل جسدي 60 يوما دون أن أعلم ذلك".

وكشف "شعرت ببعض الأعراض في الفترة بين 8 إلى 15 مارس ولم تنته بل استمرت".

وتابع كاسيريس "خلال التدريبات في المنزل، شعرت بشيء في رئتي، وقالوا لي أن التزم بالحجر الصحي وسيختفي كل شيء خلال 20 يوما".

وأتم مدافع فيورنتينا تصريحاته مازحا "ربما وقع الفيروس في حبي فاستمر معي لمدة 60 يوما، لكن أمس اختباري كان سلبيا وأصبحت شخصا جديدا".

كاسيريس البالغ من العمر 33 عاما انضم إلى فيورنتينا في الصيف الماضي قادما من لاتسيو.

وسبق للاعب منتخب أوروجواي اللعب بقميص كل من برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية وساوثامبتون ولاتسيو.

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