رسميا - بعد إلغاء المسابقة.. منح سيلتيك لقب الدوري الاسكتلندي وتحديد الترتيب بمعدل النقاط

للمرة التاسعة على التوالي توج سيلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي، وذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء المسابقة.

وقرر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم إلغاء مسابقة الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا مع منح سيلتيك اللقب وتحديد نادي هارتس للهبوط للدرجة الأدنى.

ويتربع سيلتيك على صدارة الترتيب برصيد 80 نقطة من 30 مباراة وبفارق 13 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني والمتبقي له مباراة مؤجلة.

واعتمد الاتحاد الاسكتلندي على نسبة النقاط إلى المباريات في تحديد ترتيب المراكز.

وكان هارتس في المركز الأخير برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الـ11.

ورفع سيلتيك رصيده إلى 51 لقب دوري ليقترب من رينجرز صاحب الرقم القياسي بـ 54 لقب.

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