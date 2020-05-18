ليفربول ينتظر نتائج فحوصات فيروس كورونا للعودة إلى التدريبات الثلاثاء

ينتظر لاعبو ليفربول وطاقم الفريق بالكامل نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضعوا لها يوم الأحد، تمهيدا للعودة المنتظرة إلى التدريبات يوم الثلاثاء.

وتعقد أندية الدوري الإنجليزي اجتماعا مع شركائها يوم الإثنين لبحث إمكانية عودة اللاعبين للتدريبات في مجموعات صغيرة ضمن ظروف محددة للغاية.

وذكرت جريدة إندبيندينت يوم الإثنين أن نتائج الفحص ستظهر خلال 24 ساعة أو 48 ساعة من إجرائها، وهي فترة حاسمة بالنسبة لخطة رابطة الدوري الإنجليزي في استئناف الموسم.

وأوضح التقرير أن نجوم ليفربول وصلوا للخضوع للاختبار في أوقات مختلفة مراعاة لتوصيات التباعد الاجتماعي.

الاختبارات تمت بمقر أكاديمية ليفربول بواسطة شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية مقرها هونج كونج.

ومن المفترض أن تنتهي كل الأندية من فحوصات فيروس كورونا هذا الأسبوع تمهيدا للعودة المنتظرة، وكان وولفرهامبتون هو أول فريق يقوم بالفحوصات الأسبوع الماضي.

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