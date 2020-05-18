جمال حمزة يكشف سبب الانضمام لـ الأهلي ولماذا رحل سريعا.. وعودة لم تكتمل إلى الزمالك

الإثنين، 18 مايو 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

جمال حمزة

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق، عن سبب انضمامه إلى الأهلي، ولماذا رحل عن الفريق سريعا.

وقال جمال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "عقدي انتهى مع الزمالك وسافرت إلى ماينز 6 أشهر. ثم عدت إلى مصر وانتقلت إلى الجونة على أن أنتقل إلى الزمالك مع بداية الموسم".

وأضاف "ما حدث أن الزمالك بدأ فترة الإعداد ولم يتحدث معي أحد. فبالتالي بدأت أنظر للعروض وللفرق التي تريدني".

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حمزة واصل "نظرت للعروض، وما هو أفضل لي للانضمام للمنتخب والفوز بالبطولات، وبالتأكيد كان الأهلي هو العرض الأفضل".

نجم الزمالك السابق أتبع "انتقلت إلى الأهلي، لكن الأمر كان صعبا علي أن أجد نفسي أغير حياتي بشكل كامل وأبتعد عن أصدقائي. أعتقد أن حسام وإبراهيم حسن بطلين لقدرتهما على ذلك".

واستمر "انتهزت أول فرصة حين قالوا لي أنهم ما زالوا ينظرون لموقفي من القائمة الإفريقية. ذهبت إلى هادي خشبة وطلبت جواز سفري وأخبرتهم أنني أريد الرحيل".

وأتم "صراحة وافق مسؤولو الأهلي سريعا وأنهينا الأمر بكل احترام وبدون مشاكل، لأعود إلى الجونة مرة أخرى. بعد انضمام إلى الجونة وتوقيعي طلب الزمالك إعادتي لكن الجونة لم يقبل".

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