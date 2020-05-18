مثل فرنسا أو هولندا؟ لا ليجا لـ في الجول: لا نفكر في الإلغاء الآن

استبعدت رابطة الدوري الإسباني التفكير في سيناريو إلغاء المسابقة بالوقت الحالي بعد تحسُن الوضع الصحي على مستوى البلاد.

وأجرى FilGoal.com مقابلة مع خوان فوينتيس فيرنانديز مفوض لا ليجا في مصر عبر خيمة في الجول، وأجاب عن سؤال يخص التجربتين الفرنسية والهولندية في التعامل مع إلغاء الدوري، وأيهما تفضل لا ليجا.

وقال فوينتيس: "في اللحظة الراهنة نحن نركز بالكامل على عودة الدوري".

وأكمل: "هذا ما نفعله مع وزارة الصحة ووزارة الرياضة، ونعتقد أنه علينا التركيز على هذا السيناريو في اللحظة الراهنة".

وأضاف: "نعمل بجهد كبير لتحقيق سيناريو استئناف النشاط، لو تغير الوضع سنقيّم بقية الإجراءات".

وأتم: "لكن حاليا ما نركز على فعله هو العودة في منتصف يونيو للعب المباريات".

وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة لا ليجا في وقتٍ سابق، عن العمل على عودة المسابقة في منتصف يونيو في انتظار الموافقة الحكومية.

وكانت أندية الدوري الإسباني قد عادت للتدرب في مرافقها بالفعل هذا الأسبوع، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد المجتمعي.

وتوقف الدوري الإسباني منذ مارس الماضي على تصدر برشلونة بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد.

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