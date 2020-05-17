مصير الدوري يحدد موقف مستحقات اللاعبين في الإسماعيلي

الأحد، 17 مايو 2020 - 23:06

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

ينتظر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تحديد مصير بطولة الدوري المصري بشكل رسمي، من أجل تحديد موقف مستحقات اللاعبين.

وتحدث مصدر مسؤول في الإسماعيلي لـ FilGoal.com قائلا: "الإدارة تنتظر موقف الدوري الرسمي قبل إصدار العديد من القرارات".

وأوضح "في حالة إلغاء الدوري، سيتم خصم نسبة المشاركة التي تقدر بـ 25% من عقود اللاعبين".

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وتابع "أما في حالة عودة الدوري بشكل طبيعي، سيتم صرف المستحقات وفقا لعقود اللاعبين، ما تبقى لهم من مستحقات".

وأتم "ملف مستحقات اللاعبين من أهم القرارات التي ستتخذها الإدارة بعد تحديد مصير الدوري بشكل رسمي".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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