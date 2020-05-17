عرابي: أتمنى اعتزال عاشور في الأهلي.. وهذه نصيحتي لـ كهربا

الأحد، 17 مايو 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - بني سويف - كأس مصر

أبدى أسامة عرابي قائد النادي الأهلي التاريخي، أمنيته باعتزال حسام عاشور قائد الفريق داخل النادي.

وقال عرابي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اكتشفت حسام عاشور سنة 1999 وقدمته للنادي الأهلي. لعب حوالي 3 سنوات ثم رشحته لمانويل جوزيه فذهب لمتابعته وأعجب به من أول مباراة ليتم تصعيده للفريق الأول منذ تلك اللحظة".

وأضاف "أتمنى لحسام عاشور الاعتزال داخل الأهلي. لكن لا بد أن تعرفوا أمرا. أحيانا يشعر اللاعبون أن باستطاعتهم مواصلة اللعب لموسم أو اثنين آخرين، وبعد الاعتزال يظل الأمر معهم ويندمون لأنهم كان باستطاعتهم مواصلة اللعب بالفعل".

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عرابي أتبع "وأنا متأكد فعلا أن عاشور يستطيع اللعب لموسمين خارج الأهلي، سواء في مصر أو خارجها، لكن بالتأكيد لا يمكن أن هذا المكان هو الزمالك الفريق المنافس للأهلي. لذلك فالقرار قراره وهو الأدرى بمصلحته".

قائد الأهلي التاريخي واصل "في النهاية يوجد بعض اللاعبين الذين لن أبالي بخروجهم من الأهلي والانتقال لأي فريق، لكن حين يتعلق الأمر بعاشور فأتمنى اعتزاله داخل الأهلي طبعا".

وانتقل أسامة عرابي للحديث عن كهربا لاعب الفريق، فقال عنه:"أنا من أوائل من طالبوا بإعادة كهربا إلى الأهلي منذ فترة المنتخب الأولمبي. إذ قضيت معه عامين وأعرف إمكانياته العظيمة تهديفيا".

وأتم "لكن المشكلة إن كهربا يجب أن يكون ذهنه فقط في اللعب. لأن هذه المشكلة كانت سبب فشل العديد من اللاعبين أفضل من كهربا. اللاعب ليس مقومات فنية فقط ومحمد صلاح مثال على ذلك وهذا ما ميزه عن لاعبين مصريين كُثر".

كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف كهربا لعشر مباريات بسبب سلوكه عقب مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

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في الدوري الأهلي حسام عاشور كهربا
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