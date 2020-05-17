اختفوا في ظروف غامضة - محمد خفاجة.. ناشئ الأهلي الذي رحل عن الزمالك بسبب الصفقات الكثيرة

مثله مثل الكثير من اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي والزمالك بسبب عدم الحصول على فرصة.

اختاره ميمي الشربيني وضمه لناشئين الأهلي واستمر مع الفريق لمدة 5 سنوات قبل أن يلغي النادي هذه المرحلة العمرية ويرحل لينضم للزمالك.

ولكن بسبب وجود الكثير من اللاعبين في نفس مركزه وصعوبة حصوله على فرصة للمشاركة مع الزمالك، رحل محمد خفاجة عن القلعة البيضاء.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو محمد خفاجة لاعب الزمالك السابق.

وتواصل FilGoal.com مع محمد خفاجة للحديث عن الفترة التي قضاها ولماذا رحل عن الفريق الأبيض وماذا فعل بعد ذلك.

وكل ما يلي جاء على لسان محمد خفاجة في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت مع نادي النيل وشاهدني ميمي الشربيني وضمني للنادي الأهلي وعمري 10 سنوات فقط، ولعبت مع الأحمر حتى سن الـ15 وكنت من نجوم الفريق".

"ولكن بعد ذلك قرر الأهلي إلغاء فريقي مواليد 1984 لأرحل عن النادي أنا ومعظم هذا الجيل".

"ذهبت إلى اختبارات الزمالك وشاهدني وحيد كامل ونجحت في الاختبارات وكان معي وقتها 3 لاعبين من فريقي السابق في الأهلي".

"وشاركت بشكل أساسي مع كل فرق قطاع الناشئين في الزمالك وتم تصعيدي للتدريب مع الفريق الأول وعمري 18 عاما مع فينجادا، وكنت وقتها لاعبا في منتخب الشباب مع حسن شحاتة وكنت ضمن قائمة المنتخب التي شاركت في كأس العالم للشباب 2003 في الإمارات مع عماد متعب وأحمد فتحي وحسني عبد ربه".

"كنت أشارك مع فريق الشباب في المباريات وأتدرب مع الفريق الأول، وفي موسم 2003/2004 شاركت في المباراة الأخيرة ضد حرس الحدود بعدما لعبت 10 دقائق وكان الزمالك توج بلقب الدوري".

"ولعبت مع الزمالك ومنتخب الشباب في جميع المراكز الهجومية وصانع الألعاب".

"ومن زملائي الذي تم تصعيدهم معي معتز إينو وأحمد عمران وعامر صبري".

الرحيل

"في موسم 2004/2005 تواجدت مع الفريق الأول مع كابرال ودراجوسلاف ولكن لم أشارك كثيرا".

"بنهاية الموسم لم يتم قيدي في قائمة الفريق نظرا لعدد الصفقات الكثيرة التي أبرمها النادي".

"رحلت أنا وأحمد عمران إلى أسمنت السويس مع فاروق جعفر، وبعدها رحل جعفر وتولى تدريب الزمالك ولم أشارك بعدها مع محمد صلاح ثم محمد عامر".

"في الموسم التالي تولى فاروق جعفر الترسانة والتحقت به، ورحلت بعد موسم ولم أشارك كثيرا مع الفريق".

"تعرضت لإصابة في الكاحل وخضعت لاختبارات في أكثر من ناد منهم الإنتاج الحربي وغزل المحلة ولم أتجاوز الاختبارات".

"ابتعدت عن كرة القدم لمدة عام ونصف تدربت خلالهم مع منتخب مصر للكرة الخماسية، ولكن لم أشارك معهم في كأس العالم".

"ثم التحقت بنادي الأوليمبي في الدوري الممتاز مع مشير عثمان وانتظمت في التدريب، لكن لم يتم قيدي في قائمة الفريق".

"رشحني مشير عثمان لنادي طنطا وانتقلت له في الدرجة الثانية من 2009 وحتى 2011 تدربت خلالهم مع خالد القماش وأشرف قاسم ورضا عبد العال وكنت أساسي في كل المباريات".

"تلقيت عدة عروض من الدوري الممتاز وانتقلت إلى بتروجت لمدة موسم ونصف مع حلمي طولان ثم محمد عمر وطه بصري ولكن لم أحصل على فرصة كافية".

"قررت العودة مرة أخرى إلى نادي طنطا مع رضا عبد العال ولعبت معه موسمين وكنا الأقرب للتأهل للدوري الممتاز ولم يحالفنا الحظ".

"ثم تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتعطل انتقالي إلى سموحة".

"وبعد ذلك تأهل طنطا للدوري الممتاز مع خالد عيد وكنت قائد الفريق".

الاختفاء

"بعدها انتقلت إلى بلدية المحلة ثم أبو قير للأسمدة في الدرجة الثانية، ومنذ موسم ونصف وأنا بعيد عن كرة القدم".

"لم اعتزل بشكل رسمي حتى الآن وربما أعود للملاعب مرة أخرى إذا تلقيت عرضا جيدا".

"أتدرب بشكل متواصل وأحافظ على لياقتي البدنية، وإذا اعتزلت سوف أتجه إلى العمل التدريبي".

"اختفائي عن الساحة يعود لعدم وجود علاقات لي في الوسط الرياضي والإعلامي، وندمت فقط على عدم التوقيع للمقاصة والانتقال لبتروجت لأن المقاصة كان أفضل بالنسبة لي بعد رحيل أيمن حفني إلى الزمالك".