"لدينا حالة ارتياح".. مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول خطوات إمكانية استئناف النشاط بعد قرارات مدبولي

الأحد، 17 مايو 2020 - 14:45

كتب : عاطف شادي

محمد الشناوي - الأهلي - سموحة - الدوري المصري

كشف مصدر باتحاد الكرة عن حالة من الارتياح العامة، بعد قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعادة فتح الأندية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

ولكن، أوضح المصدر في تصريحاته لـFilGoal.com أن خطة استعادة النشاط افترضت عودة الأندية في بداية يونيو، ليشرح خطوات استئناف النشاط بعد قرارات مدبولي.

وقال المصدر لـFilGoal.com "لدينا حالة ارتياح عامة بعد قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعادة فتح الأندية تدريجيا في منتصف يونيو".

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وأضاف "ولكن، خطتنا الأولية كانت تفترض عودة الأندية تدريجيا ومعها عودة الأندية للتدريبات في بداية يونيو، واستئناف الدوري في بداية يوليو لمدة شهرين ونصف، وضعنا جدولا كاملا بالمواعيد لتحقيق ذلك".

وأردف "ننتظر الاجتماع مع أشرف صبحي وزير الرياضة لطرح فكرة تبكير عودة اللاعبين للتدريبات لتكون في بداية يونيو، ليقوم بطرح الأمر على مجلس الوزراء".

وأتم "إذا وافق مجلس الوزراء على ذلك، سيكون أمرا رائعا، ولكن إن لم يحدث، سنقوم بتنسيق الجدول الذي وضعناه للتوافق مع قرار عودة الأندية يوم 15 يونيو".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت قرارا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مايو الجاري بسبب فيروس كورونا، ولكن مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب سيتم فتحها تدريجيا بداية من منتصف شهر يونيو.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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