تريزيجيه: الصيام في إنجلترا صعب للغاية.. وهذه صعوبات فترة التوقف

وصف محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا فترة الصيام في إنجلترا بالصعبة للغاية.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

تريزيجيه يتواجد في إنجلترا لأول مرة خلال شهر رمضان بعدما انتقل الصيف الماضي من قاسم باشا التركي لأستون فيلا.

وقال تريزيجيه في تصريحات لموقع ناديه يوم الأحد: "الصيام صعب للغاية في إنجلترا لأن اليوم طويل جدًا هنا".

وأضاف لاعب الأهلي السابق "في الوقت الذي تفطر عائلتي في مصر، أصلي صلاة العصر هنا".

وأكمل "الفارق بين الصيام في مصر وإنجلترا يبلغ من 3 إلى 4 ساعات، ولكن عليك الحفاظ على صحتك ووزنك طوال الوقت".

وتابع "حفاظ اللاعب على لياقة جسده هو الأهم، خاصة في هذه الفترة لأننا نبقى في المنزل معظم الوقت، يجب عليك مراقبة وزنك وصحتك".

الدوري الإنجليزي متوقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعود الشهر المقبل.

وأعطت الحكومة البريطانية الموافقة على استكمال الدوري الإنجليزي في شهر يونيو المقبل بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونتج عن الاجتماع الذي جمع بين المديرين التنفيذين لأندية الدوري الإنجليزي واتحاد كرة القدم ومسؤولي الحكومة البريطانية، الموافقة على استكمال الدوري الإنجليزي.

وقال أوليفر دودن وزير الدولة للثقافة الرقمية والإعلام والرياضة في إنجلترا: "كان اللقاء بيننا إيجابيا وناقشنا خطط استئناف نشاط كرة القدم في البلاد".

وأضاف "اتفقنا جميعا على أننا لن نمضي قدما إلى الأمام إلا إذا كان الأمر آمنا بالنسبة للجميع، بما في ذلك سلامة وصحة اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية".

وأكمل "الحكومة بالفعل فتحت الباب أمام عودة كرة القدم في شهر يونيو المقبل".

وواصل "الأمر الآن متروك للمسؤولين عن كرة القدم للموافقة على الخطط الموضوعة لاستكمال المسابقات ووضع اللمسات الأخيرة عليها".

وأتم تصريحاته "ستصل الحكومة وخبرائنا الطبيون تقديم التوجيه والدعم لكل أطراف اللعبة قبل أي قرار نهائي سيصدر

لتنفيذ الخطط الموضوعة لاستكمال نشاط كرة القدم".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وقبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

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