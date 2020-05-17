عرابي: مارتن يول كان سيستمر مع الأهلي لولا اقتحام الجماهير.. وهذا ما قاله بعد الواقعة

كشف أسامة عرابي مدرب عام الأهلي السابق، ما دار بينه وبين مارتن يول المدرب الهولندي السابق للفريق عقب اقتحام الجماهير للمران.

وقال عرابي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "محمود طاهر -رئيس الأهلي السابق- حتى آخر لحظة كان يصمم على بقاء مارتن يول. والرجل لم يكن يمانع في البداية حتى حدثت مشكلة اقتحام الجماهير للمران".

وأضاف "قال لي أنا لن يفرق معي شيئا. إذا أحرقت أموالي فهذا لن يؤثر علي. ويول كان مليارير بسبب عمله في الدوري الإنجليزي لعشر سنوات متتالية".

عرابي أتبع "أقوى سيرة ذاتية لمدرب في تاريخ الأهلي كانت لـ مارتن يول".

وأتم "مارتن يول كان يخطط للبقاء بعد الموسم الأول له مع الفريق والذي وصل في منتصفه. في الموسم الأول حقق الدوري وخسر الكأس وخرج من إفريقيا، لكنه كان يستعد للموسم التالي، حتى أن صفقات جونيور أجايي وعلي معلول وإعادة كريم وليد (نيدفيد) نحن من أبرمناها قبل الرحيل".

مارتن يول تولى تدريب الأهلي في الفترة من فبراير إلى أغسطس لعام 2016. قبل أن يرحل على خلفية اقتحام الجماهير لمران الأهلي غضبا من الخروج الإفريقي للفريق.

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