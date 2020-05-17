انطلاق التدريبات الجماعية بالدوري الإسباني الإثنين

الأحد، 17 مايو 2020 - 13:08

كتب : FilGoal

ميسي - راموس - ريال مدريد - برشلونة

تنطلق التدريبات الجماعية لأندية الدوري الإسباني غدا الإثنين وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإسباني.

ووضعت رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) بروتوكول من أجل استئناف التدريبات الجماعية يوم الإثنين.

وتنطلق التدريبات الجماعية بتقسيم مجموعات، تضم المجموعة الواحدة 10 لاعبين على الأكثر.

أخبار متعلقة
رئيس الدوري الإسباني: نأمل عودة المسابقة 12 يونيو تقرير: تهديد للدوري الإسباني؟ ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في ريال بيتيس وكيله: النني يمتلك عروضا من ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا.. مستحيل أن يعود لـ مصر تقرير: الاتحاد الإسباني يوافق على قانون التبديلات الـ5 وتغيير عدد اللاعبين في القائمة

وتسعى رابطة الدوري الإسباني استئناف المسابقة في منتصف يونيو المقبل.

وأقيمت 27 جولة من مسابقة الدوري الإسباني قبل توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا ومتبقي 11 جولة فقط.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد.

اقرأ أيضا

اللجنة الأولمبية تفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

تقرير: الاتحاد العربي يرفض اقتراح الإسماعيلي

اتحاد الكرة يجيب عما سيحدث في حال إلغاء النشاط

هل يستأنف منافسا الأهلي والزمالك نشاطهما المحلي؟

جروس: كأس الكونفدرالية مع الزمالك الأقرب إلى قلبي

الدوري الإسباني فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختفوا في ظروف غامضة - محمد خفاجة.. ناشئ الأهلي الذي رحل عن الزمالك بسبب الصفقات الكثيرة 2 دقيقة | الدوري المصري
"لدينا حالة ارتياح".. مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول خطوات إمكانية استئناف النشاط بعد قرارات مدبولي ساعة | الدوري المصري
رئيس الوزراء يعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا من منتصف يونيو ساعة | الدوري المصري
تريزيجيه: الصيام في إنجلترا صعب للغاية.. وهذه صعوبات فترة التوقف ساعة | أوروبا
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: حكمنا بأحقية التوأم في راتب شهرين.. لجوء المصري للمحاكم خاطئ 2 ساعة | الدوري المصري
أجانب منسيون – حوار في الجول.. أورتيجال: تغيرت الأسماء في مباراة الـ6-0 واستمر الأهلي مميزا 2 ساعة | أوروبا
انطلاق التدريبات الجماعية بالدوري الإسباني الإثنين 2 ساعة | أوروبا
"إبراهيموفيتش سينضم إلى بولونيا أو يعود للسويد" 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك