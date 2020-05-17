انطلاق التدريبات الجماعية بالدوري الإسباني الإثنين

تنطلق التدريبات الجماعية لأندية الدوري الإسباني غدا الإثنين وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإسباني.

ووضعت رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) بروتوكول من أجل استئناف التدريبات الجماعية يوم الإثنين.

وتنطلق التدريبات الجماعية بتقسيم مجموعات، تضم المجموعة الواحدة 10 لاعبين على الأكثر.

وتسعى رابطة الدوري الإسباني استئناف المسابقة في منتصف يونيو المقبل.

وأقيمت 27 جولة من مسابقة الدوري الإسباني قبل توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا ومتبقي 11 جولة فقط.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد.

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