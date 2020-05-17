الاتحاد التونسي يعلن عن شروط تمديد عقود اللاعبين المنتهية لمدة 3 أشهر.. 90 لاعبا دون المعارين

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم قرارا لعدد من الشروط لتمديد عقود اللاعبين إلى شهر سبتمبر المقبل باعتبار أن ما تبقى من الموسم قد تم ترحيله.

وتنتهي عقود 90 لاعبا بأندية الدوري التونسي بنهاية الموسم الجاري في نهاية يونيو المقبل.

وكشف موقع فووت 24 التونسي فرض الاتحاد التونسي لكرة القدم تقديم شهادات تأمين جديدة لكل لاعب معني بالتمديد إلى شهر سبتمبر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استظهار النادي بما يفيد خلاص أجور اللاعب إلى نهاية فبراير ونصف الأجور عن شهري مارس وأبريل.

وشدد الاتحاد التونسي على أن البيان يكون بموافقة كتابية بالإمضاء من اللاعب في حالة عدم توفر ما يفيد الخلاص مع موافقة على إمهال النادي فيما يتعلق بالمستحقات القديمة.

وأوضح التقرير أن هناك بعض الأندية ستعاني من تلك الشروط بسبب الوضعية المالية باستثناء الترجي الذي يعيش وضعية مالية مريحة.

ويعد ناديا شبيبة القيروان واتحاد تطاوين أبرز المتضررين بعقود 10 لاعبين لكل ناد تنتهي عقودهم نهاية يونيو المقبل.

أما الصفاقسي التونسي فهو أقل المتضررين بلاعب واحد فقط، أما الترجي والنجم فلدى كل منهما 7 لاعبين.

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