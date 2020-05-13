فيفا لـ في الجول: لائحة اتحاد الكرة ستحدد مدة المجلس المقبل.. نعمل مع اللجنة الخماسية على ذلك

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لائحة اتحاد الكرة الجديدة، ستحل مشكلة مدة مجلس اتحاد الكرة المقبل، إذا كانت عاما واحدا أو 4 أعوام.

وقال متحدث باسم فيفا لـFilGoal.com: "فيفا حاليا يعمل مع اللجنة الخماسية لوضع اللائحة الجديدة، التي ستقوم بتناول ذلك التساؤل بشكل واضح".

وأردف "كذلك، اللجنة الخماسية في مصر في مباحثات مستمرة مع اللجنة الأولمبية المصرية للتأكد أن تاريخ الانتخابات سيكون متفقا مع قواعد اللجنة الأولمبية الدولية".

ما هو سبب المشكلة؟

ينص قانون الرياضة أن مدة أي مجلس منتخب في أي اتحاد رياضي، هي 4 سنوات أو حتى أول دورة أولمبية.

تأجيل دورة طوكيو من 2020 إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، تسبب في تخبط كبير في التفسير، حيث ترى بعض الأطراف ومنها المرشحين في الانتخابات المقبلة أن المجلس المقبل من حقه البقاء لدورة كاملة، فيما تفسر أطراف أخرى بأن المجلس المزمع انتخابه في سبتمبر المقبل عليه أن يدير اتحاد الكرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية فقط، قبل إجراء انتخابات جديدة.

وفي الوقت الحالي، تدير اتحاد الكرة لجنة مؤقتة تم تعيينها بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة على خلفية الفشل في كأس أمم إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مدة اللجنة التي يرأسها عمرو الجنايني بنهاية شهر يوليو المقبل.

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ما هو موقف اللجنة الأولمبية؟

مصدر باللجنة أكد لـFilGoal.com أن مدة المجلس المقبل لاتحاد الكرة يجب أن تكون عاما واحدا فقط لتطبيق نص قانون الرياضة.

نفس الموقف يتشاركه مصدر باللجنة الخماسية للاتحاد، والذي قال لـFilGoal.com أن بقاء المجلس المقبل لعام واحد فقط أصبح ضروريا لتفادي عوار العملية الانتخابية والطعون عليها، بسبب عدم ملائمتها لنص قانون الرياضة.

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