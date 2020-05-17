حسام حسن: تعرضت لسوء تفاهم مع العميد في البدايات.. ولم أنجح في اختبارات الأهلي

الأحد، 17 مايو 2020 - 01:37

كتب : FilGoal

حسام حسن مهاجم سموحة بعد الطرد أمام الزمالك

تحدث حسام حسن مهاجم سموحة عن علاقته بالعميد حسام حسن مدرب فريقه السابق، ومحاولة اللعب لـ الأهلي والزمالك.

حسام حسن

النادي : سموحة

هداف الفريق السكندري قال عن علاقته بالعميد: "كان هناك سوء تفاهم عندما تولي العميد تدريب سموحة الموسم الماضي، لم تسر الأمور بشكل جيد في البداية".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "بدأت الموسم الجاري معه وأصبحت الأمور أفضل بكثير بعدما تعرّف عليّ أكثر، أحببت العمل معه لأنني أعلم قدراته في استخراج أفضل ما في اللاعبين مثلما حدث مع أحمد جمعة".

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وواصل "اعتدت معه في التمرين أن أسجل أي كرة، حتى أكرر نفس الأمر في المباريات، لأنه كان يضع مسؤولية كبيرة عليّ، وجعلني أكثر شراسة على المرمى".

وسجل المهاجم البالغ 26 عاما 7 أهداف وصنع هدفا في 18 مباراة الموسم الجاري.

وعن محاولة اللعب للأهلي والزمالك في مرحلة الناشئين أضاف: "خضت اختبارات الأهلي في 2006 ولم يخترني وليد صلاح الدين، ولم أنسى ما قلته حينها لنفسي "هخليه في يوم يتكلم عني".

وأتم "وبعدها بعام لعبت في أكاديمية الزمالك وسعيت للعب منذ ذلك الحين للأهلي والزمالك، كما لعبت لمنتخب القليوبية وحصلت معهم لأول مرة على مقابل مادي 30 جنيها".

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حسام حسن سموحة
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