وزير الرياضة: لا يوجد قرار بإلغاء الدوري.. واقترحت سيناريو بديلا على اللجنة الخماسية

السبت، 16 مايو 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

الدوري المصري

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إنه لم يصدر قرارا بإلغاء الدوري المصري حتى الآن وأنه لا زال قيد الدراسة.

وتحدث الوزير عن موقف الدوري المصري قائلا: " اجتمعت مع اللجنة الخماسية واللجنة الأولمبية، للوصول للسيناريوهات المتاحة وكيفية بدء المسابقات، واقترحوا أن تبدأ فترة الإعداد للأندية 15 يونيو، وأن يبدأ الموسم بعد شهر وينتهي في خلال شهرين أو شهرين ونصف".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "الموسم الماضي انتهى في شهر سبتمبر وبدأ الموسم الجديد قبل منتصف أكتوبر".

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وشدد "متاح لنا دراسة الوضع حتى 15 يونيو لاتخاذ القرار، وليس هناك قرارا بإلغاء الدوري حتى الآن".

وأكمل "اللجنة الطبية بالوزارة تتابع ما يحدث في الخارج للوصول لأفضل قرار ممكن بعودة النشاط الرياضي".

وأوضح "فرضا أن النشاط لن يُستكمل سيكون هناك سيناريو بديل وهو ما اقترحته على اللجنة الخماسية لمناقشته مع الأندية".

وواصل "الاجتماع مع وزارة الصحة المقرر غدا، سيكون لمزيد من الدراسة لوضع الاشتراطات الصحية في كافة الألعاب، ولن يتعلق بعودة الدوري فقط".

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا تنفي من خلاله إلغاء الموسم الرياضي (طالع التفاصيل).

وتطرق للحديث عن مستقبل انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم "القانون المصري ينص أن تقام الانتخابات كل 4 سنوات أو بعد الدورة الأولمبية، لكن مع تأجيل الدورة الأولمبية فكل الاتحادات ستقيم انتخاباتها بعدها".

وأتم "اتحاد الكرة وضعه مختلف، لدينا لوائح وفقا للقانون المصري وننتظر قرار "فيفا" لنعرف القرار الأفضل للجميع من أجل تفادي حدوث مشاكل مستقبلا".

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الدوري المصري وزير الرياضة أشرف صبحي
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