تقارير: إنتر يتفق مع ميرتينز.. ومهلة لبيع بيريشيتش لـ بايرن ميونيخ

الجمعة، 15 مايو 2020 - 21:16

كتب : FilGoal

ميرتينز

وافق إنتر على تفاصيل عقد البلجيكي دريس ميرتينز وفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

الصحيفة الإيطالية قالت إن إنتر تفوق على تشيلسي الإنجليزي لضم المهاجم البلجيكي بعقد يمتد لموسمين، يحصد اللاعب خلال الموسم على 5 مليون يورو بالإضافة إلى 4 مليون يورو مكافأة عند التوقيع.

صحيفة "لا ريبوبليكا" أيضا زعمت أن الطرفان وافقا على الانتقال بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي.

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انتقال البلجيكي البالغ 32 عاما سيفتح الباب لرحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لـ برشلونة، ومن ثم تكوين ثنائية هجومية بجوار مواطنه روميلو لوكاكو.

ميرتينز عادل الرقم القياسي في قائمة هدافي نابولي تاريخيا برصيد 121 هدفا متساويا مع السلوفاكي ماريك هامشيك بهدف في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا قبل توقف النشاط.

من جهة أخرى فأن إنتر لن يكون بمقدروه بيع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتيش لصفوف بايرن ميونيخ الألماني.

شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أوضحت أن الفريق الألماني لم يسدد 20 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي في الموعد المحدد.

وأضاف التقرير أن النادي الألماني تأثر بفعل إيقاف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا وطلب منحه وقتا لشراء تعاقد اللاعب.

ولن يتخلى إنتر عن لاعبه السابق بمقابل أقل من 20 مليون يورو بعدما سجل 5 أهداف وصنع 8 في 22 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري بقميص البافاري.

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