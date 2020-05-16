ومن غير السفاح هالاند.. دورتموند يتقدم على شالكه واحتفال يليق بالتباعد الاجتماعي

السبت، 16 مايو 2020 - 16:18

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - دورتموند ضد شالكه

سجل إرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند هدف فريقه الأول في الجولة 26 من الدوري الألماني ضد شالكه في دربي الرور.

كعب رائع من جوليان براندت، تبعته عرضية رائعة من ثورجان هازارد الذي شارك بدلا من الذي أصيب قبل انطلاق المباراة جيوفاني رينا، ليقابلها النرويجي بكل هدوء في الدقيقة 29 معلنا الهدف الأول.

وأتى احتفال هالاند لائقا باحتياطات التباعد الاجتماعي.

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صاحب الـ19 عاما سجل هدفه الـ17 في 15 مباراة فقط، بعد انتقل للفريق في يناير الماضي من ريد بول سالزبورج النمساوي.

دورتموند يستضيف شالكه في مستهل الجولة 26 للدوري الألماني الذي يعود بعد غياب أكثر من شهرين.

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