وزارة الرياضة تشكل لجنة طبية في إطار محاربة فيروس كورونا

أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والاحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية، بحسب بيان رسمي أصدرته الوزارة.

وقال البيان إن ذلك القرار يأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة "اللجنة تختص بمتابعة تطوير انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمجابهته واتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي، وكذلك اقتراح آلية التواصل الطبي مع كافة المؤسسات والمنظمات والوزارات المعنية بالأمر ومنها اللجنة الطبية بمجلس الوزراء واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية المختلفة بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية".

وأضاف صبحي "شأن اللجنة متابعة الرعاية الصحية للاعبي المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أو تنفذ بواسطتها وكذا لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، واقتراح ومتابعة التدابير اللازمة حيال توفير التأمين الطبي الكامل لكافة البطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن".

وأكد وزير الرياضة على أنه "تم عمل خطة متكاملة ودليل ارشادي لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في العديد من الالعاب والانشطة الرياضية، وسيعلن عنها بعد مناقشتها وأخذ الموافقة بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء".

وأوضح صبحي أن من ضمن مهام اللجنة أيضا "اقتراح آليات العمل التي من شأنها تحدث تطور بعناصر المنظومة الطبية في المجال الرياضي، ودراسة أي مقترحات تتعلق بتطوير العمل بمنظومة الطب الرياضي، وإعداد دليل طبي عن الاشتراطات الطبية الواجب توافرها عند استضافة أو تنظيم الأحداث الرياضية".

من هم أعضاء اللجنة؟

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، استشاري جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والامين العام للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصري المستشار الطبي بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبي بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبد الفتاح استشاري جراحة العظام والاصابات والطب الرياضي والمستشار الطبي لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشاري الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسني عبد الرحمن استشاري القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعي أخصائي الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدي مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضي مقرر اللجنة الفنية، طارق شكري مساعد الأمانة الفنية، بالإضافة الي عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

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