تقرير: ساني قد يترك سيتي خلال أشهر

قالت صحيفة إيفيننج ستاندرد الإنجليزية إن مانشستر سيتي سيتخلى عن لاعبه ليروي ساني إذا استمرت المفاوضات بين الطرفين لتجديد عقد الأخير دون نتيجة.

ويمتد عقد اللاعب الألماني مع سيتي إلى 2021.

ويترقب بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني الموقف لرغبته في الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

وأوضح سيتي من قبل أنه لن يبيع اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني مثلما قالت تقارير صحفية، مشيرا إلى أنه يفضل حينها الإبقاء عليه حتى ينتهي عقده.

وقد يترك سيتي جناحه في الصيف المقبل إذا تلقى عرضا مناسبا.

ويقضي ساني موسمه الرابع مع سيتي منذ انضم للأخير قادما من شالكه الألماني.

وغاب ساني عن مباريات سيتي في الموسم الحالي منذ تعرضه لإصابة في مواجهة كأس الدرع الخيرية في أغسطس الماضي والتي حسمها ناديه بركلات الترجيح أمام ليفربول.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

وزارة الرياضة توضح موقف الموسم الكروي

الإسماعيلي يصدر بيانا حول بيع باهر ولاعبين آخرين

وردة يكشف كواليس "التعدي عليه"

رضا سيكا: هذا ما حدث في الـ6-1

زيدان يكشف كواليس شجاره مع غالي قبل أمم إفريقيا 2010