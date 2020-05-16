إصابة شقيقين بالقسمين الثاني والثالث بفيروس كورونا

السبت، 16 مايو 2020 - 10:54

كتب : رضا السنباطي

أحمد وحمادة الشرقاوي

أصيب حمادة الشرقاوي حارس مرمى شبان أسيوط بالدرجة الثالثة، وشقيقه أحمد الشرقاوي قائد فريق جمهورية شبين بالدرجة الثانية، بفيروس كورونا.

وقال حمادة الشرقاوي لـFilGoal.com: "يوم الثلاثاء الماضي ذهبنا لمستشفى الحميات لأن والدتي مريضة بالغدة الدرقية وشقيقة والدتي هي من اقترحت ذهابنا لمستشفى الحميات بشبين".

"ذهبنا فقط للاطمئنان على والدتي، ولم يظهر علينا أي أعراض، ولكن قامت المستشفى بعمل تحليل لي وشقيقي وظهرت العينة إيجابية وتم عمل تحليل لوالدي أيضا وظهرت سلبية العينة".

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وكشف "حاليا نحن في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بشبين وحالتنا مستقرة وأحافظ على تدريباتي داخل الغرفة".

وأكد "كل 5 أيام سيتم عمل تحليل حتى تظهر العينة سلبية".

وتعد حالة الشقيقين هي الحالة الرابعة للإصابة بفيروس كورونا في الوسط الكروي المصري، داية من وليد عبد الله مدرب حراس المدينة المنورة وهادي جمعة بنادي شبان بني سويف، ووفاة محمد عبده مدرب حراس نادي بدر.

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