العامري فاروق: الأهلي يتحمل واجبه تجاه مؤمن زكريا.. ورسالة لـ محمد فضل

قال العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي إن ناديه يتحمل واجبه تجاه لاعبه مؤمن زكريا بطريقة جيدة.

وتحدث العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في حواره لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت قائلا: "محمود الخطيب في اجتماعه مع الإدارة قال لنا أريد سماع آرائكم في أزمة مؤمن وسأخبركم برأيي في النهاية".

وواصل "بعدما تحدث الجميع فوجئنا بورقة من الخطيب كتب فيها كل ما يريد القيام به مع مؤمن وكلنا كنا قلناه بالفعل".

وشدد "أي أزمة تحدث في علاج مؤمن سببها أن مال الأهلي هو مال عام يجب أن نحصل على الموافقات اللازمة قبل إنفاقه لكننا ندعم بجوار مؤمن مثلما قد يحدث الظرف ذاته مع أي عامل في الأهلي ونسانده".

وعن ضم الأهلي لحسين الشحات في صفقة ضخمة قال: "نعم الصفقة كانت ضخمة".

قبل أن يستدرك العامري فاروق "لكن هذه الصفقة كانت محورية وكان يجب إبراهما وبالنظر لسوق الانتقالات في ذلك الوقت فهذه كانت قيمة ضمه".

ووجه العامري فاروق رسالة لمحمد فضل عضو اتحاد الكرة قائلا: "لا توجد أي خلافات بيننا هو شخص محترم للغاية".

وتابع "لكن يجب أن يراعي ما يقول عندما يتحدث عن الأهلي".

وبسؤاله هل يقصد حديث فضل حول تولي حسام غالي منصب رئيس الأهلي أجاب "نعم خاصة أن هناك مسؤولين الآن في ذلك المنصب".

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