العامري فاروق: من حق الأهلي التتويج بلقب الدوري إذا ألغي.. وكنا سنؤيد تتويج الزمالك

أوضح العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أنه يحق تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاءه.

وقال العامري فاروق عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفارق كبير بين الأهلي والوصيف بعد انقضاء نصف الموسم من جدول الدوري، فمن الطبيعي أن نتوج باللقب حال إلغاءه".

وتابع "الأزمة الحالية مختلفة عن المواسم المُلغاة سابقا، كنا سنؤيد تتويج الزمالك بلقب الدوري إذا تصدر ترتيب المسابقة قبل توقفها".

وأضاف "لابد من وجود رؤية كاملة، كيف سينتهي الموسم حال إلغاءه، هل سنطبق نفس نظام بلجيكا وفرنسا أم هولندا، كيف سيكون الهبوط والصعود، ومن يتأهل للبطولات القارية؟".

وأكمل "نساند الدولة في أي قرار تتخذه، الأهلي سيتعامل مع رؤية الدولة حال عودة النشاط الرياضي بشكل كلي أو جزئي أو إلغاءه، لكن من سيعوض الأندية ماديا حال إلغاء الموسم".

وواصل "في الكاميرون تُوج فريق بلقب الدوري عقب إلغاءه رغم تفوقه بفارق نقطة واحدة".

وأردف "لابد أن نبتعد عن مفهوم أهلي وزمالك، بل نتحدث عن عودة نشاط اقتصادي ضمن إجراءات احترازية، ويجب على وزير الرياضة المحاربة لعودة النشاط الرياضي".

إذا كيف يتعامل الأهلي مع الأزمة المالية في ظل توقف النشاط رد قائلا: "نبحث عن بدائل لحل أزمات مالية متوقعة مستقبلا، لمواجهة خسائر توقف النشاط".

وأوضح "في 2012 أدار الأهلي بقيادة حسن حمدي ملفا بخوض مباريات ودية خارجية من أجل مزيد من الإيرادات لمواجهة توقف النشاط الرياضي حينها".

وأتم عن إمكانية تخفيض عقود لاعبي الأهلي؟ "تخفيض عقود اللاعبين من عدمه يخضع لمعايير دولية، أتمنى أن يحاول لاعبي الأهلي الجلوس مع الخطيب من أجل تخفيض راتبهم أو التنازل عن جزء منه دعما للنادي في الفترة المقبلة".

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