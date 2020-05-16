العامري فاروق: لن أترشح ضد الخطيب.. والأهلي قد يدخل أزمة مالية حال استمرار التوقف

حسم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي قراره بشأن الترشح مستقبلا أمام رئيس النادي الحالي محمود الخطيب في سباق الانتخابات.

وتحدث العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في حواره لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت قائلا: "لا توجد أي خلافات بيني وبين الخطيب".

وأضاف "من يقول إنني أعد نفسي للترشح في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس هذا غير صحيح أنا سند لمحمود الخطيب".

وشدد "طالما الخطيب متواجد في الأهلي فسأكون أول داعم وسند له".

وعما يثار حول وجود خلافات بينه وبين خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على منصب النائب قال: "غير صحيح على الإطلاق، مرتجي منذ فترة كنا في اجتماع وأشد بي كثيرا أمام مجلس الإدارة ورشحني لاكون مدير المكتب التنفيذي".

وكشف العامري فاروق عن دخول الأهلي في أزمة مالية حال استمرار توقف النشاط الرياضي.

وقال: "لابد من استيعاب صعوبة إلغاء النشاط الرياضي في مصر لتوابعه المادية على كافة الأصعدة، الأهلي قد يدخل أزمة مالية في يوليو إذا استمر توقف النشاط".

وأتم "النادي يتحمل 360 مليون جنيه سنويا مرتبات عاملين ونعمل على حلول من أجل تخطي الأزمة في ظل توقف النشاط".

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