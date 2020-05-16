العامري فاروق يبرر سبب توقف فكرة إنشاء استاد الأهلي.. ولماذا تم استبدال أرض التجمع الخامس

لماذا توقف العمل في إنشاء استاد الأهلي في مدينة الشيخ زايد؟ ولماذا كذلك توقف العمل في استاد السلام بعد الحصول على حق الانتفاع به؟

أجاب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في حواره لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت قائلا: "فكرنا في إنشاء الاستاد في الشيخ زايد وهذا الأمر منذ عهد الراحل صالح سليم".

واستدرك "لكن هيئة المجمتعات العمرانية تنص على ارتفاع معين، وأصبح أمامنا حلين إما أن نحفر ونبدأ البناء من أسفل وهذه تكلفة مرتفعة جدا أو الحل الثاني فكان أن نحصل على موافقة بارتفاع جديد للاستاد وهذا لم يحدث حتى الآن".

وواصل "ملف استاد الأهلي ليس خاصا بالنادي فقط بل تحت الإدارة السياسية للدولة".

وعن سبب توقف العمل في استاد السلام رغم الحصول على حق الانتفاع به قال: "بالنسبة لاستاد السلام كيف نستثمر فيه الآن وهناك قرارات بمنع الجمهور من الحضور؟ أيضا تفشي فيروس كورونا جعل كل خططنا لاستاد السلام تتوقف".

وشدد "أصبح كل اهتمامي الآن بتوفير سيولة نقدية لتقليل الآثار الضارة الناتجة عن توقف النشاط الرياضي".

وأشاد العامري فاروق بمجلس الإدارة السابق للأهلي بقيادة محمود طاهر وقال: "يحسب لهم جميعا فكرة جلب أرض في التجمع الخامس في مكان مميز لإنشاء فرع للنادي هناك".

واستدرك "لكن تلك الأرض كان عليها بعض الملاحظات الفنية كانت ستعوق العمل بشكل سريع إذ إننا كان ينبغي علينا أن نحفر ونبدأ العمل من تحت الأرض وهذا سيتسبب في مشاكل حال حدوث أ ي عاصفة ترابية".

وأضاف "أما حال ردم تلك الأرض فستصل التكلفة لـ180 مليون جنيه".

وأكمل "نجحنا في زمن قياسي في استبدال الأرض وتوقيع العقود وفتح باب العضويات لنحصل على إيرادات نكمل بها العمل، لأنني لا أستطيع فتح باب العضويات بخطاب تخصيص الأرض فقط بل يجب وجود تعاقد وزاري وهذا ما حدث".

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