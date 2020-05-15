خيمة في الجول – ضياء السيد يكشف الفارق بين أجيال مصر التاريخية.. وما كان سيفعله في أزمة وردة

ماذا سيفعل ضياء السيد إذا كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر أثناء أزمة عمرو وردة في كأس الأمم الإفريقية 2019؟

ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب قال عبر خيمة في الجول على "إنستجرام": "لن أوافق على بقاء أو عودة عمرو وردة حال وجودي ضمن جهاز أجيري".

وأضاف "نصف النجاح هو التركيز بالمعسكر المغلق والابتعاد عن المشاكل في البطولات المجمعة، لن أرضى بتواجده في ظل خوض مباريات متتالية لأنه شتت الفريق تماما".

وأكمل "كان لابد من إقناع اللاعبين بضرورة عدم عودته للحفاظ على تركيز الجميع والابتعاد عن المشاكل".

وأردف "نفس الأمر حدث معي أثناء تواجدي مع بوب برادلي في قيادة المنتخب وحدثت مشادة حادة بيننا وانتهت باعترافه أنني على حق".

وتحدث عن موقف محمود حسن تريزيجية بالعودة إلى الدوري التركي " الأفضل لتريزيجيه البقاء في أوروبا وألا يعود إلى الدوري التركي مجددا، وأحمد حجازي لن يعود للدوري المصري وعلى محمد النني البقاء في أوروبا حتى لو لم يستمر مع أرسنال".

وتابع "نصحت عمر جابر بعدم الانتقال إلى الدوري الأمريكي، طلبته بالانتقال للدوري الفرنسي أو الألماني، وابتعد بعدها عن مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا، إلا أنه فضّل الانتقال رفقة بوب برادلي لـ لوس أنجلوس ومن ثم عاد لمصر".

وبالمقارنة بين أجيال منتخب مصر بين جيل الشباب 2001 بقيادة شوقي غريب و2011 بقيادة، من الأنجح رد قائلا: "جيل 2001 حصل على برونزية كأس العالم لكن اللاعبين لم يُحدثوا الضجة المنتظرة وقليل منهم كان له الحظ مع المنتخب الأول".

وواصل "بينما جيل 2011 هو الأقوى لأنه وصل لكأس العالم وشارك في الأولمبياد وأصبحوا قوام المنتخب الأول ومنهم من احترف في أوروبا".

وأتم عمن من الجيل الحالي قد يلعب في جيل مصر التاريخي رد "جيل 2006-2010 أقوى من الجيل الحالي، في أغلب المراكز متفوقين بشكل واضح جدا، كل لاعب كان لديه شخصية و"يشيل فرقة"، واعتقد أنهم كانوا يحتاجون لاعبا مثل أحمد حجازي ومحمد صلاح".

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