خيمة في الجول – ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة لـ الأهلي.. ومع عودة الدوري

يعتقد ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب أن محمد إبراهيم سيمثل إضافة للنادي الأهلي.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة

وقال ضياء السيد عبر "خيمة في الجول" على إنستجرام اليوم الجمعة: "محمد إبراهيم إضافة فوق الوصف حال انضمامه للأهلي، دربته لمدة 3 سنوات ونصف بدءا من مرحلة الناشئين والشباب".

وأضاف "أعلم إمكانياته وما زال لديه ما يقدمه، مر بمطبات في مسيرته وهو يعرف كيف يعود ليقدم نفس المستوى ولديه نواقص وأتمنى أنه في حال انتقاله للأهلي سيقدم أداءً أفضل".

وأكمل "محمد إبراهيم قدّم في بداياته مستوى جيد وكان نجما في الزمالك حتى الإصابة بالكسر في الكاحل مع جروس حتى قرر الزمالك بيعه لمصر للمقاصة، ولا أرى أن مستقبله هناك، هو لاعب أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك".

وردا على أيهما يفضل عودة الدوري أم إلغاءه قال: "مع عودة الدوري بالتأكيد، لابد من الاجتهاد لوضع حلول لعودة الدوري".

وواصل "أطالب باللعب مع الإجراءات الاحترازية الكاملة مثلما فعلت ألمانيا وإيطاليا، ونضع حلولا لمساعدة عودة الدوري، وألا نستسهل ونلغى الموسم".

وأردف "هل يتوج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاءه؟ لا يوجد لوائح للدوري لذلك الإجابة صعبة، هل توجد لائحة بتتويج الأهلي حال إلغاء الموسم، لكن من يهبط ومن يتأهل؟".

وأتم "لابد من وضع لوائح للمسابقات المحلية في كافة الظروف حتى لا نقع في نفس المأزق دائما".

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