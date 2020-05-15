محامي التوأم لـ في الجول: المصري يطالبنا بـ 5 مليون جنيه

الجمعة، 15 مايو 2020 - 21:30

كتب : أيمن عيد

حسام حسن - إبراهيم حسن - المصري

أوضح أشرف عبد العزيز محامي التوأم حسام وإبراهيم حسن بأن النادي المصري تقدم بشكوى لمطالب موكليه بـ 5 مليون جنيه كتعويض.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات لـFilGoal.com: "ردنا على دعوى النادي المصري القضائية سيكون في نطاق القانون وليس في الإعلام".

سمير حلبية رئيس المصري كان قد صرح لـFilGoal.com بأنه رفع دعوى قضائية ضد التوأم واتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

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محامي التوأم أتبع "المصري تقدم بدعوى يطلب فيها ٥ ملايين جنيه كتعويض من التوأم حسام وإبراهيم حسن أمام محكمة القاهرة الجديدة، وأولى الجلسات ستكون يوم ١٦ يونيو المقبل، لكن لم يصلنا أي إعلام من محكمة بورسعيد".

وواصل "اللجوء إلى تقديم شكوى باتحاد الكرة كان استناداً على البند التاسع في التعاقد القائم بين التوأم حسن والنادي، والذي ينص على "في حالة وقوع أي خلاف بين الطرفين، يلجأ كلا الطرفين إلى اتحاد الكرة".

كان حسام حسن قد رحل عن تدريب المصري منتصف الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم ونصف مع الفريق، قبل أن يتولى إيهاب جلال المهمة خلفا لمصطفى يونس وميمي عبد الرازق، ويستمر مع الفريق لحين رحيله خلال فبرار الماضي وتولي طارق العشري المهمة بدلا منه.

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