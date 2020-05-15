مؤتمر فليك: مارتينيز قد يلعب ضد يونيون برلين.. وأخشى استغلال القانون الجديد لإهدار الوقت

مع استئناف الدوري الألماني بعد إيقافه شهرين وأكثر، الاستعداد على قدم وساق في بايرن ميونيخ للحفاظ على صدارة البطولة أملا في تتويج ثامن على التوالي.

ويستعيد الفريق البافاري المنافسة المحلية بمواجهة مضيفه يونيون برلين صاحب المركز 11 في البطولة يوم الأحد.

وتحدث المدرب هانز-ديتر فليك عن جاهزية فريقه بالقول في مؤتمر صحفي:"سعيد جدا بحالة اللاعبين".

وواصل "لدينا 3 مصابين فقط هم نيكلاس زولي وفيليبي كوتينيو وكورنتين توليسو".

وشدد فليك أن لاعبه خابي مارتينيز، الذي شارك في 18 مباراة فقط بالموسم الحالي، قد يظهر أمام برلين قائلا:"لقد شارك في تدريب الركض، لا نعرف هل يكون لائقا للمواجهة أم لا".

وأضاف في المؤتمر الصحفي "لقد تدربنا بجدية وظهر اللاعبون بحالة بدنية جيدة. يوم الأحد، أجرينا عددًا من التقسيمات بين اللاعبين، وكان هناك حماس كبير بينهم. أتمنى أن نظهر بمستوى جيد في برلين وأن نظهر جودتنا في كل المباريات. يجب أن نتحلى بالعقلية المناسبة، وعندئذ سنحقق النتائج التي نسعى إليها في المباريات التسع المتبقية".

واستمر "سنلعب ضد فريق ذو عقلية ممتازة. سنلعب على أرضهم، لذا نتوقع منهم اندفاعًا كبيرًا وأداءً هجوميًا، وعلينا ألا نسمح لهم بالوصول إلى مرمانا".

ويخشى فليك من القانون المؤقت بزيادة عدد التبديلات المتاحة لكل فريق في المباراة الواحدة إلى خمسة تبديلات بالقول:"أتمنى ألا تستغل الفرق الأخرى هذا الأمر في إضاعة الوقت فقط. من جهتنا، سنستفيد من هذا الخيار الجديد في استبدال اللاعبين الذين يشعرون بالتعب والإرهاق".

يعود الدوري الألماني للحياة يوم السبت كأول بطولة من الدوريات الكبرى تستأنف بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

والمنافسة قوية في ظل تصدر بايرن لجدول الترتيب بفارق 4 نقاط فقط عن الوصيف بوروسيا دورتموند وتتبقى 9 جولات في المسابقة.

وتجري 6 مباريات يوم السبت أبرزها دورتموند ضد شالكه ويلعب بايرن الأحد وتنتهي الجولة 26 يوم الإثنين بلقاء بريمن وليفركوزن.

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